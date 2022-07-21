Ким Кардашьян потребовала выпустить из тюрьмы рэпера Gunna

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян потребовала освободить из тюрьмы американского рэпера Gunna. Как сообщает TMZ, на своей странице в социальной сети Кардашьян разместила хэштег #FreeGunna ("освободите Gunna" - анг.). Также она сделала отсылку к песне рэпера под названием Pushin P.
Рэпера отказались выпустить под залог, он должен пробыть под стражей как минимум до января, когда пройдет очередное слушание по его делу. Музыканта обвиняют в хранении наркотиков с целью сбыта и незаконном владении чужим имуществом. Обвинения он отрицает.
Ранее стало известно о составлении протокола на рэпера OFFMi (настоящее имя Никита Святковский) из-за постановочного расстрела. Инцидент со стрельбой произошел после сольного выступления исполнителя в Москве — OFFMi раздавал фанатам автографы. В этот момент мимо Святковского проехал мотоцикл с двумя пассажирами — один из них поднял оружие, позднее опознанное как сигнальный пистолет, и выстрелил в исполнителя. В случившемся заподозрили постановку, что было доказано полицейской проверкой.