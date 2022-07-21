Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Ким Кардашьян потребовала выпустить из тюрьмы рэпера Gunna

Газета.Ru

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян потребовала освободить из тюрьмы американского рэпера Gunna. Как сообщает TMZ, на своей странице в социальной сети Кардашьян разместила хэштег #FreeGunna ("освободите Gunna" - анг.). Также она сделала отсылку к песне рэпера под названием Pushin P.

Ким Кардашьян потребовала выпустить из тюрьмы рэпера Gunna
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рэпера отказались выпустить под залог, он должен пробыть под стражей как минимум до января, когда пройдет очередное слушание по его делу. Музыканта обвиняют в хранении наркотиков с целью сбыта и незаконном владении чужим имуществом. Обвинения он отрицает.

Ранее стало известно о составлении протокола на рэпера OFFMi (настоящее имя Никита Святковский) из-за постановочного расстрела. Инцидент со стрельбой произошел после сольного выступления исполнителя в Москве — OFFMi раздавал фанатам автографы. В этот момент мимо Святковского проехал мотоцикл с двумя пассажирами — один из них поднял оружие, позднее опознанное как сигнальный пистолет, и выстрелил в исполнителя. В случившемся заподозрили постановку, что было доказано полицейской проверкой.

Звёзды,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители