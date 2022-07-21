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40 минут назад

Родион Газманов опроверг слухи о том, что его избили в США

Газета.Ru

Сын народного артиста России Олега Газманова, певец и актера Родион вышел на связь с поклонниками в одной из социальных сетей после слухов о побоях в США. Он опроверг фейк, показал свое лицо и продемонстрировал, что находится в Москве, снявшись на фоне Кремля.

Родион Газманов опроверг слухи о том, что его избили в США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Его возмутил распространенный в сети ролик, в котором неизвестный мужчина рассказывал, что Газманов-младший якобы открыл в Чикаго кофейню, повесил там российский флаг и включил гимн РФ, чем вызвал гнев местных жителей.

"Привет всем дебилам, распространяющим новость о "чикагской кофейне". Разумеется, это неправда", - цитирует Газманова "Пятый канал". По словам артиста, его никто "не резал, не бил и не стрелял". "Видимо, даже на информационном фронте у укроботов все настолько плохо, что они выбрасывают фейки, в которые ни один нормальный человек не поверит", — заключил Газманов, решивший, что фейк - дело рук украинских недоброжелателей.

Заявления о том, что у него есть собственное кафе в США, он также опроверг. Ранее Родион Газманов сравнил фонограмму с резиновой женщиной.

Звёзды,Родион Газманов,Олег Газманов,
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