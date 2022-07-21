Родион Газманов опроверг слухи о том, что его избили в США

Сын народного артиста России Олега Газманова, певец и актера Родион вышел на связь с поклонниками в одной из социальных сетей после слухов о побоях в США. Он опроверг фейк, показал свое лицо и продемонстрировал, что находится в Москве, снявшись на фоне Кремля.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Его возмутил распространенный в сети ролик, в котором неизвестный мужчина рассказывал, что Газманов-младший якобы открыл в Чикаго кофейню, повесил там российский флаг и включил гимн РФ, чем вызвал гнев местных жителей.

"Привет всем дебилам, распространяющим новость о "чикагской кофейне". Разумеется, это неправда", - цитирует Газманова "Пятый канал". По словам артиста, его никто "не резал, не бил и не стрелял". "Видимо, даже на информационном фронте у укроботов все настолько плохо, что они выбрасывают фейки, в которые ни один нормальный человек не поверит", — заключил Газманов, решивший, что фейк - дело рук украинских недоброжелателей.