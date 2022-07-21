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2 часа назад

Кейт Мосс стала за диджейский пульт на закрытой вечеринке в Лондоне

Газета.Ru

Кейт Мосс представила четыре новых дизайна банок Diet Coke на закрытой вечеринке в Лондоне в своей новой роли креативного директора бренда. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейт Мосс стала за диджейский пульт на вечеринке в Лондоне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Модель пела и танцевала до утра и даже сыграла диджейский сет на презентации. Кейт Мосс была одета в шелковую блузку с леопардовым принтом, которую заправила в широкие черные брюки. Она дополнила образ широким кожаным ремнем и золотыми босоножками на каблуке, собрала волосы в гладкий пучок, а в макияже сделала акцент на губы, подчеркнув их красной помадой.

В начале июля стало известно, что 48-летняя Кейт Мосс назначена креативным директором Diet Coke. По данным источников, на этом сотрудничестве британская супермодель может заработать до £5 млн. Ранее "Газета.Ru" рассказала, что Кейт Мосс стала лицом новой коллекции Zara, созданной для парижских тусовщиц.

Звёзды,Кейт Мосс,
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