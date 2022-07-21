Кейт Мосс стала за диджейский пульт на вечеринке в Лондоне

Кейт Мосс представила четыре новых дизайна банок Diet Coke на закрытой вечеринке в Лондоне в своей новой роли креативного директора бренда. Об этом сообщает Daily Mail.

Модель пела и танцевала до утра и даже сыграла диджейский сет на презентации. Кейт Мосс была одета в шелковую блузку с леопардовым принтом, которую заправила в широкие черные брюки. Она дополнила образ широким кожаным ремнем и золотыми босоножками на каблуке, собрала волосы в гладкий пучок, а в макияже сделала акцент на губы, подчеркнув их красной помадой.