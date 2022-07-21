Друзья Лаймы Вайкуле раскрыли её диагноз

Как сообщает «Комсомольская правда», 30 лет назад рак у Вайкуле был обнаружен на последней стадии. Певица прошла операцию, долгую реабилитацию и победила болезнь. Спустя годы произошёл рецидив.

Фото: 1Рег_2x2.su 1Рег_2x2.su

Она только вернулась из Америки, там как раз планово проверялась, и врачи заметили, что недуг вернулся, - говорят друзья певицы.

Сейчас Лайма Вайкуле находится дома в Латвии, рядом любимый муж, а друзья предполагают, что болезнь могла вернуться из-за «уколов красоты». В 2017 году артистка делала подтяжку лица в США, колола стволовые клетки.

Она не хочет говорить про болезнь: дескать, пОшло рассказывать про свои болячки публично. Сейчас ей важны покой и поддержка близких, - добавляют друзья.

Другой версии придерживается журналистка Алёна Жигалова, автор Telegram-канала «Алёна, блин». По её данным, рецидив рака у Вайкуле оказался вбросом – это позволило скрыть финансовые проблемы певицы.

Первоначально новости о вернувшейся онкологии (в которых ярко описывалось тяжелое состояние певицы) появились в анонимных телеграм-каналах, а оттуда тему подхватили все крупные СМИ. После этого все начали говорить о здоровье Лаймы, а новости о её финансовых трудностях ушли на второй план. Когда Вайкуле спалили на корпоративе в Монако - всё встало на свои места, - пишет Жигалова.

Ранее стало известно, что Лайма Вайкуле задолжала Латвии 5 тысяч долларов – около 300 тысяч рублей. Супруг артистки подтвердил это, но отметил, что Лайма и не знает про долг: этим занимаются другие люди. Долг образовался у ООО «Лайма Лайв» - фирма была зарегистрирована в 2018 году, до 2020 года она собирала деньги с концертов певицы. Потом из-за пандемии у организации начались проблемы.