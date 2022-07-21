Корчевников столкнулся с осложнениями после операции

«У меня есть проблемы после недавней операции — со слуховым нервом. Все дается сложнее — любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное. Но есть уверенность, что эти проблемы со временем будут решены. Все должно восстановиться, и самая серьезная стадия лечения, надеюсь, уже позади»,