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1 час назад

Корчевников столкнулся с осложнениями после операции

WomanHit.ru

Телеведущий Борис Корчевников семь лет назад перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Однако после этого у мужчины возникли осложнения — у него частично пропал слух. И вот Корчевникову недавно снова пришлось лечь под нож хирурга.

Корчевников столкнулся с осложнениями после операции
Фото: WomanHit.ru - МКWomanHit.ru - МК

«У меня есть проблемы после недавней операции — со слуховым нервом. Все дается сложнее — любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное. Но есть уверенность, что эти проблемы со временем будут решены. Все должно восстановиться, и самая серьезная стадия лечения, надеюсь, уже позади»,

— рассказал ведущий. Также журналисты «РИА Новости» поинтересовались у знаменитости насчет его личной жизни.

— отметил Борис.

Звёзды,Борис Корчевников,
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