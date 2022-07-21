Элтон Джон больше не будет ездить на гастроли. По словам знаменитости, он просто устал бесконечно мотаться по миру. После завершение своего пятьдесят пятого концерта в американском Детройте легендарный британский музыкант Элтон Джон объявил его прощальным. По словам 75-летнего исполнителя, музыка остается с ним, но на гастроли он больше ездить не будет.