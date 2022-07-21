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23 минуты назад

Элтон Джон больше не будет ездить на гастроли

Inc-News

Элтон Джон больше не будет ездить на гастроли. По словам знаменитости, он просто устал бесконечно мотаться по миру. После завершение своего пятьдесят пятого концерта в американском Детройте легендарный британский музыкант Элтон Джон объявил его прощальным. По словам 75-летнего исполнителя, музыка остается с ним, но на гастроли он больше ездить не будет.

Элтон Джон больше не будет ездить на гастроли
Фото: Inc-NewsInc-News

«Я просто устал на протяжении всей жизни мотать по миру. Я просто хочу более спокойной жизни, где, музыке, конечно же, найдется место»,

- заявил Джон.

Правда, его нынешнее мировое Farewell Yellow Brick Road Tour предполагает посещение еще многих городов и по контракту должно окончиться лишь летом следующего года. Так что, пока музыканту еще придется помотаться по миру.

Звёзды,Элтон Джон,
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