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1 час назад

Как Пугачева устраняла соперниц

Мира Маркина

Алла Пугачева уже долгие годы остается центральной фигурой на российской сцене. Неудивительно, что о ее жизни ходят легенды. Впрочем, некоторые из них имеют под собой реальные основания. Например, известно, что на заре карьеры Пугачева безжалостно обходилась с певицами, которые теоретически могли затмить ее. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

С определенной периодичностью в СМИ появляются сообщения о том, как та или иная певица не смогла по-настоящему прославиться из-за Пугачевой. Так, недавно Сергей Соседов заявил, что Валентина Легкоступова могла стать всенародно известной, если бы ее не "закрыли" по поручению Примадонны.

Считается, что певице Анастасии также не удалось сыскать счастье на музыкальных подмостках из-за Аллы Борисовны. Певица, известная по композиции "Высокий каблук", внешне очень напоминала Пугачеву, и оттого стала ей неугодна.

Ходят слухи, что от Примадонны пострадала и Татьяна Анциферова. Артистка исполняла гимн на Олимпиаде-80, а также песни для фильма "31 июня", и все это принесло ей большой успех. Пугачевой не понравилось, что в шоу-бизнесе маячит новая звезда, и она велела вырезать выступления Анциферовой из концертов:

"Вы знаете, это она, по-моему, против меня чего-то замышляла. Может, старческий маразм сейчас и она уже не помнит, но в свое время она мне подставляла ножки",

– призналась однажды Татьяна.

Помимо этого, в разное время Пугачеву обвиняли в том, что она закрыла проход в шоу-бизнес таким исполнительницам, как Лика Стар, Ольга Зарубина, Клементина и другие.

Однако не все верят в кровожадность Аллы. За нее уже вступались Киркоров и певец Юлиан. По мнению последнего, в какой-то момент возникла мода валить "свои проблемы на Аллу", хотя на самом деле звезда к ним не причастна.

Звёзды,Видео,Сергей Соседов,Татьяна Анциферова,Ольга Зарубина,Алла Пугачева,
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