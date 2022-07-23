Звездные женщины, которые уменьшили грудь

Существует суждение о том, что чем больше у женщины грудь, тем лучше. Кому-то действительно это нравится, но некоторые звезды своим примером показали, как большой размер бюста может навредить. О звездных женщинах, которые решились на пластику по уменьшению груди — в материале “Рамблера”.

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Анна Семенович

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В отличие от своих коллег, Анна Семенович не делала пластических операций по увеличению груди. Она всегда говорила, что ей повезло с генетикой. У ее матери и бабушки тоже грудь большого размера, но родственницы никогда не думали об операции по уменьшению бюста.

“Грудь уже просто мешала мне жить, потому что у меня пошли проблемы со здоровьем в плане спины. И гипербольшая грудь, когда она очень большая — у мамы 12-й размер, у бабушки тоже был большой, у нас так по женской линии у всех”

Сам Семенович решилась на операцию по уменьшению груди из-за проблем со здоровьем. Как рассказала артистка, у нее сильно болела спина от большой нагрузки. Поэтому она сделала две операции: по уменьшению и коррекции груди.

Николь Кидман

В 2014 году поклонники актрисы заметили, что она появилась на красной дорожке в платье с глубоким декольте, подчеркивающим пышный бюст. Тогда они предположили, что звезда решила поставить себе имплантаты, что подтверждали многие пластические хирурги. Однако через два года Кидман вновь появилась на красной дорожке, но уже без груди внушительного размера, что спровоцировало слухи об уменьшении груди. И хотя сама актриса ни разу не высказывалась о пластических операциях, источники из ее окружения говорили, что она действительно сначала вставила имплантаты, а потом решила от них избавиться. По словам инсайдера, звезде нравилась новая грудь, но она подрывала ее здоровье.

Памела Андерсон

Еще в 90-х Андерсон впервые легла под нож хирурга. Перед тем, как получить роль в “Спасателях Малибу”, она увеличила грудь на три размера, а также накачала губы. Она стала одной из законодательниц тренда на пышные формы. Позднее она продолжила делать операции по увеличению груди и дошла до пятого размера. Вместе с этим, она появлялась на публике в слишком откровенных нарядах и стала предметом насмешек со стороны поклонников.