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53 минуты назад

«Это твоя русская сестра»: Ковальчук вспомнила знакомство с Паркер

Диана Товсепова

Экс-участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук рассказала, как познакомилась с американской актрисой Сарой Джессикой Паркер, с которой ее часто сравнивают. Об этом Юлия Рассказала к в эфире программы «PRO-новости».

«Это твоя русская сестра»: Ковальчук вспомнила знакомство с Паркер
Фото: Legion-media.ruLegion-media.ru

Многие отмечают сильное сходство российской певицы и звезды «Секса в большом городе» — те же яркие голубые глаза, светлые волосы и яркий профиль.

«У нас с ней была смешная история, как мы познакомились. Она приезжала в Россию в рамках презентации своего фильма. И Андрей Малахов говорит Саре: «Познакомься, это твоя русская сестра». Я ей ответила: «Успокойтесь. Просто все считают, что мы похожи», — вспомнила звезда.

Певица отметила, что Паркер всерьез подумала о том, что Ковальчук могла бы претендовать на ее наследство.

Ранее мы писали о том, что Ковальчук рассказала конфликте с Анной Семенович.

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