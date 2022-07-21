«Это твоя русская сестра»: Ковальчук вспомнила знакомство с Паркер

«У нас с ней была смешная история, как мы познакомились. Она приезжала в Россию в рамках презентации своего фильма. И Андрей Малахов говорит Саре: «Познакомься, это твоя русская сестра». Я ей ответила: «Успокойтесь. Просто все считают, что мы похожи», — вспомнила звезда.