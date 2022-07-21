«Это твоя русская сестра»: Ковальчук вспомнила знакомство с Паркер

Экс-участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук рассказала, как познакомилась с американской актрисой Сарой Джессикой Паркер, с которой ее часто сравнивают. Об этом Юлия Рассказала к в эфире программы «PRO-новости».
Многие отмечают сильное сходство российской певицы и звезды «Секса в большом городе» — те же яркие голубые глаза, светлые волосы и яркий профиль.
«У нас с ней была смешная история, как мы познакомились. Она приезжала в Россию в рамках презентации своего фильма. И Андрей Малахов говорит Саре: «Познакомься, это твоя русская сестра». Я ей ответила: «Успокойтесь. Просто все считают, что мы похожи», — вспомнила звезда.
Певица отметила, что Паркер всерьез подумала о том, что Ковальчук могла бы претендовать на ее наследство.
Ранее мы писали о том, что Ковальчук рассказала конфликте с Анной Семенович.