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2 часа назад

Джулианна Мур рассказала о самом большом сожалении, связанном с внешностью

Inc-News

61-летняя актриса хочет, чтобы её бьюти-урок, полученный в результате негативного опыта, усвоили все представительницы прекрасного пола.

Джулианна Мур рассказала о самом большом сожалении
Фото: Inc-NewsInc-News

Джулианна Мур известна яркой, нестандартной внешностью. Обладающая от природы приятным оттенком рыжих волос и бледной кожей, она привносит в каждую роль оригинальность и драматичность. Однако даже такой признанной диве экрана есть о чём посожалеть на досуге. В интервью газете The Times Мур поведала о том, что иногда грустит об испорченных бровях. Как оказалось, в юности она брала пример со сверстниц, экспериментировавших с этой частью лица.

«В подростковом возрасте я выщипывала их, осветляла, делала с ними всё, что можно было, поэтому сейчас они полностью исчезли»,

- говорит актриса.

По её словам, те брови, что видят окружающие сейчас на её лице, «полностью нарисованы», и мастеру иногда сложно подобрать правильный цвет. Об этом негативном опыте Джулианна время от времени напоминает 19-летней дочери. «У Лив рыжие волосы и самые прекрасные тёмные брови. И я говорю ей: "Пожалуйста, не трогай их. Я, действительно, так думаю. И, вообще, никому не позволяй их трогать".

При этом, сейчас Мур больше принимает себя, чем в юности. «Думаю, это потому, что вас больше интересуют другие вещи, такие как семья, отношения, работа или ваше окружение. Близорукость по поводу того, как вы выглядите, отступает», - с улыбкой утверждает актриса. «Думаю, это полностью уходит… С возрастом для вас становится очевидной бесплодность этой зацикленности на собственной внешности».

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