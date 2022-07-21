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1 час назад

84-летняя Джейн Фонда рассказала о плюсах секса в возрасте

Газета.Ru

84-летняя американская актриса и «королева аэробики» Джейн Фонда объяснила, почему секс с годами становится только лучше. Об этом сообщает ET Online.

84-летняя Джейн Фонда рассказала о плюсах секса в возрасте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Джейн Фонда дала интервью для радиошоу Энди Коэна, в котором затронула несколько личных тем. В частности, актриса порассуждала о том, почему интимные отношения с годами становятся только лучше. «Мне кажется, с возрастом женщины перестают бояться говорить о том, чего они хотят. Знаете, мы столько времени теряем зря только потому, что не хотим сказать прямо: «Минуточку, подожди, нет-нет, помедленнее. И немного левее». Ну, вы понимаете, нам никогда не хочется этого говорить. Но, когда становишься старше, ты уже думаешь: «Ну нет, я знаю, чего хочу, дай мне то, что я хочу», — объяснила «королева аэробики».

В настоящее время Джейн Фонда снимается сразу в нескольких проектах, в том числе в продолжении комедии «Книжный клуб» о четырех пожилых женщинах, которые читают «50 оттенков серого» и ведут активную сексуальную жизнь.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Джейн Фонда поразила американских зрителей стройной фигурой и лицом без морщин.

Звёзды,Энди Коэн,
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