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2 часа назад

Сильверстоун призналась, что спит в одной кровати с 11-летним сыном

Мира Маркина

Актриса Алисия Сильверстоун рассказала, что до сих пор спит в одной кровати со своим 11-летним сыном от бывшего мужа Кристофера Джареки. Об этом она заявила в подкасте Эллен Фишер.

Сильверстоун призналась, что спит в одной кровати со взрослым сыном
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По словам знаменитости, ее методы воспитания ребенка могут не понять многие родители, однако ее не заботит общественное мнение.

"Я нормальная, любящая мама. Я верю в любовь, верю в природу, а наше общество боится природы и любви", - сказала актриса.

Два года назад Алисия Сильверстоун рассказала, что принимает ванну вместе с сыном. Заявление актрисы вызвало большой резонанс.

Как отмечала звезда, она предоставляет сыну свободу в самовыражении. Например, долгое время ребенок носил длинные волосы, за что подвергался травле.

Ранее стало известно, что Курт Рассел с сыном снимется в сериале про Годзиллу.

Звёзды,Алисия Сильверстоун,Курт Рассел,
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