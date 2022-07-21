Сильверстоун призналась, что спит в одной кровати со взрослым сыном

Актриса Алисия Сильверстоун рассказала, что до сих пор спит в одной кровати со своим 11-летним сыном от бывшего мужа Кристофера Джареки. Об этом она заявила в подкасте Эллен Фишер.

По словам знаменитости, ее методы воспитания ребенка могут не понять многие родители, однако ее не заботит общественное мнение.

"Я нормальная, любящая мама. Я верю в любовь, верю в природу, а наше общество боится природы и любви", - сказала актриса.

Два года назад Алисия Сильверстоун рассказала, что принимает ванну вместе с сыном. Заявление актрисы вызвало большой резонанс.

Как отмечала звезда, она предоставляет сыну свободу в самовыражении. Например, долгое время ребенок носил длинные волосы, за что подвергался травле.