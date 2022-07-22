Стало известно, сколько Наргиз зарабатывала в России

Певица Наргиз Закирова не раз выступала с критикой спецоперации в Украине, находясь на своей родине в Узбекистане. Несколько месяцев назад артистка решила вернуться в Россию, однако в одном из московских аэропортов ее не пустили в столицу. Как оказалось, знаменитости теперь запрещен въезд на территорию нашей страны. Закирова вернулась в Узбекистан, где продолжает резко высказываться о России. Также сообщалось, что у звезды есть паспорт США. А сейчас портал «Народные новости» решил выяснить, сколько певица зарабатывала, пока жила в Москве.