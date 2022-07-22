Стало известно, сколько Наргиз зарабатывала в России

С 2019 года гонорары Закировой сократились.
Певица Наргиз Закирова не раз выступала с критикой спецоперации в Украине, находясь на своей родине в Узбекистане. Несколько месяцев назад артистка решила вернуться в Россию, однако в одном из московских аэропортов ее не пустили в столицу. Как оказалось, знаменитости теперь запрещен въезд на территорию нашей страны. Закирова вернулась в Узбекистан, где продолжает резко высказываться о России. Также сообщалось, что у звезды есть паспорт США. А сейчас портал «Народные новости» решил выяснить, сколько певица зарабатывала, пока жила в Москве.
Пока Наргиз была под крылом продюсера Максима Фадеева, она получала 1.5—2 миллиона рублей с одного концерта, а в «плодовитые» месяцы и 10 миллионов. Тогда звезда и приобрела себе столичную квартиру. Однако гонорары исполнительницы начали падать с 2019 года. С тех пор как Закирова перестала сотрудничать с Фадеевым, она пристрастилась к алкоголю и начала критиковать Россию. Так, артистка заявляла, что в стране не безопасно, поэтому ее дети живут в Америке.