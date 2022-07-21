Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем после операции

Телеведущий Борис Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем. Недавно ему провели операцию на слуховом нерве, сообщает РИА Новости.

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Как признался телеведущий, после хирургического вмешательства все его действия даются ему гораздо сложнее. Это, по словам Корчевникова, мешает ему работать.

"Все дается сложнее — любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное", — сказал телеведущий.

Он добавил, что самый тяжелый период и самая сложная стадия его лечения уже прошли. Корчевников уверен, что в скором времени его самочувствие значительно улучшится, и все проблемы со здоровьем будут окончательно решены.