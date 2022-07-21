Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем после операции

Телеведущий Борис Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем. Недавно ему провели операцию на слуховом нерве, сообщает РИА Новости.
Как признался телеведущий, после хирургического вмешательства все его действия даются ему гораздо сложнее. Это, по словам Корчевникова, мешает ему работать.
"Все дается сложнее — любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное", — сказал телеведущий.
Он добавил, что самый тяжелый период и самая сложная стадия его лечения уже прошли. Корчевников уверен, что в скором времени его самочувствие значительно улучшится, и все проблемы со здоровьем будут окончательно решены.
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