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1 час назад

Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем после операции

Мира Маркина

Телеведущий Борис Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем. Недавно ему провели операцию на слуховом нерве, сообщает РИА Новости.

Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем после операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как признался телеведущий, после хирургического вмешательства все его действия даются ему гораздо сложнее. Это, по словам Корчевникова, мешает ему работать.

"Все дается сложнее — любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное", — сказал телеведущий.

Он добавил, что самый тяжелый период и самая сложная стадия его лечения уже прошли. Корчевников уверен, что в скором времени его самочувствие значительно улучшится, и все проблемы со здоровьем будут окончательно решены.

Ранее стало известно, что актер Сергей Проханов экстренно госпитализирован.

Звёзды,Сергей Проханов,Борис Корчевников,
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