Влад Соколовский рассказал, когда состоится его свадьба

Предложение своей избраннице Ангелине Сурковой, которая родила ему сына, Влад Соколовский сделал на прошлой неделе. Это случилось на Бали, где сейчас отдыхает пара.
Фанаты тридцатилетнего певца не устают осыпать его поздравлениями в связи с помолвкой. Многих стала интересовать дата его предстоящей свадьбы. Выяснилось, что для подготовки к торжеству пара отвела достаточно много времени.
«Думаю, что мы будем праздновать в 2023 году! Мы бы хотели отметить праздник в определенном кругу и для нас это очень важно»,
— сказал Влад, отвечая на один из соответствующих вопросов.
Что касается предложения, то Соколовский серьезно готовился к этому. По его словам, это стало одним из самых счастливых моментов в его жизни, во время которого он «волновался как мальчишка».