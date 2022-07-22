Влад Соколовский рассказал, когда состоится его свадьба

Предложение своей избраннице Ангелине Сурковой, которая родила ему сына, Влад Соколовский сделал на прошлой неделе. Это случилось на Бали, где сейчас отдыхает пара.

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Фанаты тридцатилетнего певца не устают осыпать его поздравлениями в связи с помолвкой. Многих стала интересовать дата его предстоящей свадьбы. Выяснилось, что для подготовки к торжеству пара отвела достаточно много времени.

«Думаю, что мы будем праздновать в 2023 году! Мы бы хотели отметить праздник в определенном кругу и для нас это очень важно»,

— сказал Влад, отвечая на один из соответствующих вопросов.