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1 час назад

Белла Хадид прошлась по улицам без нижнего белья и макияжа

Lenta.ru

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Белла Хадид прошлась по улицам без нижнего белья и макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

25-летняя манекенщица прошлась по улицам Нью-Йорка в облегающем кроп-топе белого цвета и черных спортивных штанах. При этом на размещенных кадрах видно, что на знаменитости нет нижнего белья, а ее образ дополняют очки и сумка с камуфляжным принтом. Папарацци также засняли лицо Хадид, на котором отсутствовал макияж.

Читатели издания обругали модель за чересчур вульгарный внешний вид в комментариях под фотографиями. «Зачем ходить на улице в таком виде?», «Ужасно», «Выглядит непривлекательно», «Переоцененная модель», «Странный наряд», «Белле пора одеться», «Зачем она демонстрирует всем свое тело?», «Кошмар», — высказывались пользователи сети.

Звёзды,Белла Хадид,
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