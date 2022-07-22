Белла Хадид прошлась по улицам без нижнего белья и макияжа

25-летняя манекенщица прошлась по улицам Нью-Йорка в облегающем кроп-топе белого цвета и черных спортивных штанах. При этом на размещенных кадрах видно, что на знаменитости нет нижнего белья, а ее образ дополняют очки и сумка с камуфляжным принтом. Папарацци также засняли лицо Хадид, на котором отсутствовал макияж.