Грозило 50 лет тюрьмы: как закончился суд над Рики Мартином

На прошлой неделе стало известно, что племенник 50-летнего латиноамериканского певца Рики Мартина подал на него в суд. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

Фото: кадр из клипа кадр из клипа

21-летний Деннис Ядиэль Санчес обвинил сводного брата своей матери Ванесы Мартин в физическом и психологическом насилии. По его словам, насильственные эпизоды повторялись более полугода. Молодой человек подал иск с требованием запретить артисту приближаться к себе.

Когда на суде Мартин дал показания, его племянник отозвал свой иск. Сделано это было по его личной инициативе без давления со стороны. После этого с Рики сняли все обвинения, а защитный ордер решили не продлевать.

Итогами суда певец поделился в своих социальных сетях. Он опубликовал официальное письмо защищавших его адвокатов на испаснком и английском языках и отметил, что правда восторжествовала. В документе также отмечен тот факт, что теперь Мартин спокойно продолжать строить свою карьеру, инцидент не отразится и на его личной жизни.

Новость стала резонансной, так как Мартину грозило до 50 лет тюрьмы.