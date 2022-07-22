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2 часа назад

Грозило 50 лет тюрьмы: как закончился суд над Рики Мартином

Даша Краснова

На прошлой неделе стало известно, что племенник 50-летнего латиноамериканского певца Рики Мартина подал на него в суд. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

Грозило 50 лет тюрьмы: как закончился суд над Рики Мартином
Фото: кадр из клипакадр из клипа

21-летний Деннис Ядиэль Санчес обвинил сводного брата своей матери Ванесы Мартин в физическом и психологическом насилии. По его словам, насильственные эпизоды повторялись более полугода. Молодой человек подал иск с требованием запретить артисту приближаться к себе.

Когда на суде Мартин дал показания, его племянник отозвал свой иск. Сделано это было по его личной инициативе без давления со стороны. После этого с Рики сняли все обвинения, а защитный ордер решили не продлевать.

Итогами суда певец поделился в своих социальных сетях. Он опубликовал официальное письмо защищавших его адвокатов на испаснком и английском языках и отметил, что правда восторжествовала. В документе также отмечен тот факт, что теперь Мартин спокойно продолжать строить свою карьеру, инцидент не отразится и на его личной жизни.

Новость стала резонансной, так как Мартину грозило до 50 лет тюрьмы.

До этого мы рассказывали, что Кевина Спейси лишили роли в новом фильме из-за обвинений в насилии.

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