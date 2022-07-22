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2 часа назад

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проводят медовый месяц в Париже

Газета.Ruиещё 2

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек прилетели в Париж, чтобы провести там медовый месяц. Об этом сообщает DailyMail.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проводят медовый месяц в Париже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Молодожены были замечены в центре Парижа: сначала Дженнифер Лопес и Бен Аффлек прогулялись по городу, после чего отправились на романтический ужин в ресторан Le Matignon. Дженнифер была одета в элегантное красное платье с глубоким декольте, а Бен надел классический черный костюм с белой рубашкой и бежевым галстуком. Пару сопровождали две дочери Бена от бывшей супруги Дженнифер Гарнер — 16-летняя Вайолет, и 13-летняя Серафина.

Ранее священник, который провел свадебную церемонию Лопес и Аффлека в Лас-Вегасе заявил изданию People, что не сомневается в настоящей любви пары друг к другу. "Я провел уже, наверное, 10 тысяч свадеб, поэтому хорошо чувствую пары, и я могу сказать, что это было по-настоящему. Я увидел их любовь и на 100% уверен, что они продержаться долго", — сказал Райан Вулф изданию People. Ранее "Газета.Ru" рассказала, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроят большую вечеринку в честь свадьбы.

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