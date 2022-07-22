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1 час назад

Дженнифер Лопес снялась в купальнике для рекламы собственного бренда

Lenta.ru

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде для рекламы собственного бренда косметики JLo Beauty и восхитила фанатов. На соответствующее видео на странице ее марки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Mail.

Дженнифер Лопес снялась в купальнике для рекламы собственного бренда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

52-летняя знаменитость надела для съемки купальник черного цвета с разрезом на талии и распустила волосы.

«Совсем скоро. Приготовьтесь»,

— подписала певица публикацию.

Поклонники выразили свое восхищение по поводу внешнего вида Лопес в комментариях под материалом. «На мой взгляд, Дженнифер — самая красивая от природы женщина с лучшим телом в Голливуде. Без макияжа она выглядит так, будто ей всего лишь 30 лет», «Она великолепна, и этот наряд ей очень подходит», «Бен (Бен Аффлек, муж Лопес — прим. «Ленты.ру»), ты счастливчик!», «У нее потрясающее тело, особенно для ее возраста», «Вау, она выглядит бесподобно! Она — настоящий пример того, что тренировки меняют ваше тело», — высказывались они.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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