Дочь Умы Турман снялась для обложки журнала

24-летняя дочь актеров Итана Хоука и Умы Турман снялась для обложки As If Magazine. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Майя Хоук стала главной героиней свежего номера As If Magazine. Обложка журнала была создана в коллаборации с перуанско-американской художницей Гриманесой Аморос, создавшей специально для съемки масштабную световую скульптурную инсталляцию.

В объективе фотографа Татьяны Шоан 24-летняя дочь Итана Хоука и Умы Турман предстала в белом платье-бюстье Dior и украшениях De Beers, с "мокрой" укладкой и естественным макияжем.

Съемка была проведена в рамках промо второго альбома Майи Хоук "Moss", релиз которой состоится 23 сентября. Свою дебютную пластинку "Blush" девушка выпустила в 2020 году.