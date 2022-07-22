Дочь Умы Турман снялась для обложки журнала

24-летняя дочь актеров Итана Хоука и Умы Турман снялась для обложки As If Magazine. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в социальных сетях.
Майя Хоук стала главной героиней свежего номера As If Magazine. Обложка журнала была создана в коллаборации с перуанско-американской художницей Гриманесой Аморос, создавшей специально для съемки масштабную световую скульптурную инсталляцию.
В объективе фотографа Татьяны Шоан 24-летняя дочь Итана Хоука и Умы Турман предстала в белом платье-бюстье Dior и украшениях De Beers, с "мокрой" укладкой и естественным макияжем.
Съемка была проведена в рамках промо второго альбома Майи Хоук "Moss", релиз которой состоится 23 сентября. Свою дебютную пластинку "Blush" девушка выпустила в 2020 году.
Помимо музыки, Майя Хоук принимает участие в рекламных кампаниях известных брендов (Calvin Klein, Miu Miu и др.), а также снимается в кино. В 2017-м она дебютировала в "Маленьких женщинах", после чего появлялась в "Однажды в... Голливуде", "Очень странных делах" и других картинах.