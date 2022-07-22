Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
1 час назад

Дочь Умы Турман снялась для обложки журнала

Газета.Ru

24-летняя дочь актеров Итана Хоука и Умы Турман снялась для обложки As If Magazine. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в социальных сетях.

Дочь Умы Турман снялась для обложки журнала
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Майя Хоук стала главной героиней свежего номера As If Magazine. Обложка журнала была создана в коллаборации с перуанско-американской художницей Гриманесой Аморос, создавшей специально для съемки масштабную световую скульптурную инсталляцию.

В объективе фотографа Татьяны Шоан 24-летняя дочь Итана Хоука и Умы Турман предстала в белом платье-бюстье Dior и украшениях De Beers, с "мокрой" укладкой и естественным макияжем.

Съемка была проведена в рамках промо второго альбома Майи Хоук "Moss", релиз которой состоится 23 сентября. Свою дебютную пластинку "Blush" девушка выпустила в 2020 году.

Помимо музыки, Майя Хоук принимает участие в рекламных кампаниях известных брендов (Calvin Klein, Miu Miu и др.), а также снимается в кино. В 2017-м она дебютировала в "Маленьких женщинах", после чего появлялась в "Однажды в... Голливуде", "Очень странных делах" и других картинах.

Звёзды,Итан Хоук,Ума Турман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители