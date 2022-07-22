Успенская назвала американских пенсионеров "жалкими"

“Пенсионеры, которых я видела в Америке, мне всегда казались какими-то жалкими. Многие наши граждане уезжали в США не потому, что хотели добиться успеха. Они ехали за сытой жизнью. И когда я смотрела на пожилых людей, которые считали каждую копейку, была уверена, что никогда не буду выглядеть так убого и зависеть от государства”, - рассказала она.