Успенская назвала американских пенсионеров "жалкими"

Любовь Успенская не планирует выходить на пенсию, а недавно и вовсе призналаcь, что пенсия пугает ее. Об этом сообщает "7дней".
Еще будучи молодой, Успенская насмотрелась на американских пенсионеров, которые улетали за океан в поисках лучшей жизни и в надежде разбогатеть, но в конце концов оставались ни с чем.
К старости им приходилось считать гроши, поэтому Успенская категорически не хотела повторять такую судьбу. Певице всегда казалось, что пенсионеры выглядят попросту жалко, поэтому старалась много работать.
“Пенсионеры, которых я видела в Америке, мне всегда казались какими-то жалкими. Многие наши граждане уезжали в США не потому, что хотели добиться успеха. Они ехали за сытой жизнью. И когда я смотрела на пожилых людей, которые считали каждую копейку, была уверена, что никогда не буду выглядеть так убого и зависеть от государства”, - рассказала она.
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