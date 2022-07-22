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1 час назад

Успенская назвала американских пенсионеров "жалкими"

Даша Краснова

Любовь Успенская не планирует выходить на пенсию, а недавно и вовсе призналаcь, что пенсия пугает ее. Об этом сообщает "7дней".

Успенская назвала американских пенсионеров "жалкими"
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Еще будучи молодой, Успенская насмотрелась на американских пенсионеров, которые улетали за океан в поисках лучшей жизни и в надежде разбогатеть, но в конце концов оставались ни с чем.

К старости им приходилось считать гроши, поэтому Успенская категорически не хотела повторять такую судьбу. Певице всегда казалось, что пенсионеры выглядят попросту жалко, поэтому старалась много работать.

“Пенсионеры, которых я видела в Америке, мне всегда казались какими-то жалкими. Многие наши граждане уезжали в США не потому, что хотели добиться успеха. Они ехали за сытой жизнью. И когда я смотрела на пожилых людей, которые считали каждую копейку, была уверена, что никогда не буду выглядеть так убого и зависеть от государства”, - рассказала она.

До этого мы рассказывали о размере пенсии Ларисы Гузеевой.

Звёзды,Любовь Успенская,Лариса Гузеева,
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