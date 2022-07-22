Сколько денег в месяц тратит 24-летняя миллионерша

Кайли Дженнер снова в центре внимания: все из-за баснословных сумм, которые она тратит на себя и семью. В 24 года в ее распоряжении уже находятся пять особняков в Калифорнии, частные джеты и коллекция роскошных автомобилей. Говорят также, что звезда тратит от 300-400 тысяч долларов в месяц на шоппинг и личную охрану. Почему всех волнуют расходы Дженнер и как она из-за них попала в скандал, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Журналисты Page Six говорят, что «мамаджер» Крис Дженнер сильно обеспокоена расточительством дочери. Все дело в том, что недавно Кайли приобрела частный джет Global Express за 72 миллиона долларов (3 961 800 000 по текущему курсу), чем удивила не только поклонников, но и свою семью.

«Кайли тратит очень много. После того, как она купила самолет, ее маме пришлось вмешаться и успокоить ее,

— рассказал инсайдер.

«Крис просит ее более ответственно относиться к своим деньгам, инвестировать их. Но Кайли 24 года, у нее есть свой бренд, и она делает то, что хочет»,

— добавил источник. Есть и те, кто наоборот считают, что Дженнер ответственно подходит к своим тратам.

«Кайли на самом деле всегда грамотно распоряжалась своими деньгами»,

— заявил другой инсайдер.

Однако не все поклонники поддерживают образ жизни Кайли: так, звезда уже получила порцию хейта от защитников окружающей среды. Пользователи были в бешенстве, когда узнали, что звезда использует самолет для того, чтобы не тратить свое время на дорогу. Так, например, длительность одного из последних полетов девушки составила всего 17 минут (на машине поездка заняла бы около 40 минут).