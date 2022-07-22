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30 минут назад

Эмбер Херд обжалует решение суда о выплате $10 млн Джонни Деппу

Газета.Ruиещё 2

Эмбер Херд 21 июля подала уведомление об апелляции на приговор, согласно которому она должна выплатить Джони Деппу $10 млн. Об этом пишет Variety. Актриса попросила вновь обжаловать приговор, который ей вынес суд присяжных штата Вирджиния.

Эмбер Херд обжалует решение суда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В результате Херд обязали выплатить бывшему мужу Джонни Деппу $10 млн компенсации за то, что она опорочила актера в своей статье в издании Washington Post, обвинив его в домашнем насилии.

"Мы считаем, что суд допустил ошибки, которые не позволили вынести справедливый и честный вердикт, соответствующий Первой поправке, поэтому мы обжалуем приговор. Хотя мы понимаем, что сегодняшнее заявление разожжет огонь в Twitter, есть шаги, которые мы должны предпринять, чтобы обеспечить справедливость и правосудие", — заявил представитель Херд.

В ответ представитель Деппа сказал, что его команда по-прежнему уверена в том, что вердикт был вынесен справедливо. Ранее "Газета.Ru" сообщила, что адвокаты Эмбер Херд объявляли о подаче апелляции сразу после выношенная приговора 1 июня. Однако 14 июля стало известно, что суд отклонил требование американской актрисы провести новое разбирательство по иску ее бывшего супруга.

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