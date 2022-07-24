Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

Люся Чеботина покинула сцену VK Fest после скандала с организаторами

FBM.ruиещё 1

В субботу, 23 июля, состоялось официальное открытие фестиваля «VK Fest». На данное мероприятие съехалось огромное количество знаменитостей. Одна из приглашенных гостей, Люся Чеботина, угодила в не самую приятную ситуацию, которая переросла в скандал, передает портал Popcake.

Люся Чеботина покинула сцену VK Fest после скандала
Фото: FBM.ruFBM.ru

Перед началом концерта 25-летней исполнительнице было предложено выйти на сцену вместе с блогерами, однако молодая певица хотела выступать с другими музыкантами. Чеботиной было отказано в её желании, что она восприняла как унижение ее в качестве артистки.

«Треком твоим мы все же “VK Fest” откроем под оркестр. Просто без тебя», – приводит исполнительница слова одного из сотрудников площадки.

Такие высказывания от организаторов «VK Fest» только усилили расстройство артистки. В социальных сетях Чеботина сделала заявление о том, что больше не хочет выступать.

Звёзды,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители