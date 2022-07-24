Люся Чеботина покинула сцену VK Fest после скандала

В субботу, 23 июля, состоялось официальное открытие фестиваля «VK Fest». На данное мероприятие съехалось огромное количество знаменитостей. Одна из приглашенных гостей, Люся Чеботина, угодила в не самую приятную ситуацию, которая переросла в скандал, передает портал Popcake.

Перед началом концерта 25-летней исполнительнице было предложено выйти на сцену вместе с блогерами, однако молодая певица хотела выступать с другими музыкантами. Чеботиной было отказано в её желании, что она восприняла как унижение ее в качестве артистки.

«Треком твоим мы все же “VK Fest” откроем под оркестр. Просто без тебя», – приводит исполнительница слова одного из сотрудников площадки.