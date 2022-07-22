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3 часа назад

Раскрыт тайный смысл бриллиантового кольца Меган Маркл

Lenta.ru

Ювелир и основательница бренда Shiffon Co. Шилпа Ярлагадда раскрыла тайный смысл кольца Меган Маркл, которое она надевала на выступление своего мужа принца Гарри перед Генеральной Ассамблеей ООН. Ее комментарий опубликовало издание People.

Раскрыт тайный смысл бриллиантового кольца Меган Маркл
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На мероприятии образ монаршей особы дополняло спиралевидное кольцо с бриллиантами марки Shiffon Co. стоимостью 2,8 тысячи долларов (около 160 тысяч рублей). В интернет-магазине ювелирного бренда оно именуется «теннисным», поскольку сделано по мотивам теннисного браслета — наручного аксессуара, инкрустированного выстроенными в один ряд камнями.

Отмечается, что упомянутое изделие было выпущено к 50-летию «Раздела IX» — федерального закона США, дающего женщинам право заниматься спортом в школах и колледжах.

«Это кольцо является символом поддержки женского сообщества»,

— утверждает Ярлагадда.

Звёзды,принц Гарри,Генассамблея ООН,
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