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2 часа назад

Матери Децла запрещают общаться с внуком

Даша Краснова

Мать Кирилла Толмацкого, который известен под псевдонимом Децл, пожаловалась, что общение с невесткой и внуком Антонием сошло на нет после смерти сына. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Матери Децла запрещают общаться с внуком
Фото: социальные сетисоциальные сети

«Пока общения у нас нет совсем. Насильно мил не будешь, как говорится», - заявила Ирина Толмацкая.

Сейчас невестка с внуком живут в квартире, в которой жили вместе с Кириллом. Но про жизнь внука Ирина ничего не знает, так как ее заблокировали в социальных сетях.

социальные сети

«На кладбище к отцу они вообще не приезжают. Я бываю там часто и все вижу», – заявила она.

Децл скончался три года назад в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в столице Удмуртии. Пичиной смерти стала остановка сердца.

До этого мы рассказывали, что алкоголь делает с сердцем на самом деле.

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