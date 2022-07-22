Матери Децла запрещают общаться с внуком

Мать Кирилла Толмацкого, который известен под псевдонимом Децл, пожаловалась, что общение с невесткой и внуком Антонием сошло на нет после смерти сына. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Фото: социальные сети социальные сети

«Пока общения у нас нет совсем. Насильно мил не будешь, как говорится», - заявила Ирина Толмацкая.

Сейчас невестка с внуком живут в квартире, в которой жили вместе с Кириллом. Но про жизнь внука Ирина ничего не знает, так как ее заблокировали в социальных сетях.

социальные сети

«На кладбище к отцу они вообще не приезжают. Я бываю там часто и все вижу», – заявила она.

Децл скончался три года назад в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в столице Удмуртии. Пичиной смерти стала остановка сердца.