«Он очарован»: инсайдеры о романе Купера и Абедин

10 дней назад зарубежные таблоиды раскрыли имя новой возлюбленной голливудского актёра Брэдли Купера: ею стала главная помощница Хиллари Клинтон Хума Абедин. Как выяснили инсайдеры, пара уже несколько месяцев скрывает свой роман от посторонних глаз, но некоторые подробности в прессу всё же просочились. Оказалось, что особую роль в их отношениях сыграла главный редактор американского Vogue Анна Винтур, именно она представила их друг другу этой весной. Журналисты даже назвали Анну «свахой», аргументировав это тем, что она невероятно привязана к Хуме и всегда хотела, чтобы та нашла идеального мужчину.

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Не стоит уже планировать дату свадьбы, потому что несмотря на то, что пара знакома несколько месяцев, Брэдли и Хума пока всего лишь узнают друг друга поближе. «Их отношения находятся на ранней стадии: безусловно, они регулярно встречаются, но нельзя сказать, что роман между ними находится в самом разгаре», — рассказал один из инсайдеров репортёрам издания. Купер и Абедин держат в секрете свой роман и пока не готовы к тому, чтобы признаться друг другу в серьёзных чувствах:

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«Брэдли очарован ею — ему нравится, что Хума объездила весь мир и им есть, что рассказать друг другу. Он считает, что у них много общего. Каждый из них предан своей работе, а Хума достаточно умна и прямолинейна», — утверждают источники и подчёркивают, что у знаменитостей много общего — оба интересуются политикой и гуманитарными вопросами.

Немаловажно, что, по словам источника, Купер и Абедин поддерживают друг друга в желании выстроить нормальные отношения с бывшими партнёрами, от которых у обоих есть дети. Хума ранее была замужем за бывшим конгрессменом Энтони Вайнером, карьера которого пошла под откос после того, как он сознался в ведении интимной переписки с несовершеннолетней в 2017 году. После того, как выяснилось, что он посылал ей обнажённые фотографии под псевдонимом «Опасный Карлос», Энтони приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. В браке с ним Абедин родила сына Джордана, которому недавно исполнилось 10 лет. Брэдли же делает всё для того, чтобы сохранить максимально тёплые отношения с российской супермоделью Ириной Шейк, которая в 2017 году родила ему дочь Лею де Сьен. Такой оригинальный выбор имени звезда подиума объяснила тем, что оно созвучно с именем её бабушки, которую звали Галина. «Я не знала женщину, которая была бы более сильной, чем она», — признавалась в интервью Ирина.

Примечательно, что в то время, как пресса строила предположения о том, что Брэдли возобновил отношения с Шейк, он уже встречался с Хумой. Более того, пара предприняла ряд предосторожностей, чтобы постараться сохранить свой роман в тайне: к примеру, на ежегодный бал Met Gala они прибыли отдельно друг от друга. И хотя Абедин и Купер одновременно позировали на ступеньках Метрополитен-музея, выйти вдвоём на красную дорожку они не решились.