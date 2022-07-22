Мари Краймбрери заговорила о беременности

Певица Мари Краймбрери не любит распространяться о своей личной жизни. Артистка гораздо активнее говорит о своем творчестве и считает, что людей не должна интересовать её постель. В последнее время всё чаще и чаще стали подозревать, что Мари состоит в романтических отношениях с Давидом Манукяном.
Парочку неоднократно замечали на отдыхе. Оба артиста не спешат давать комментарии по поводу этой темы. На премии ЖАРА Music Awards они позировали вдвоем, но во время интервью для POPCAKE.TV
Дава не захотел отвечать на вопрос про отношения с Мари. Блогер перевел тему и попросил больше к этому не возвращаться. Аналогичная позиция и у Краймбрери. Звезда называет Давида хорошим другом и классным парнем. Когда она встретит достойного человека, она обязательно об этом сама расскажет.
А пока что исполнительница хита «AMORE» только лишь рассуждает на тему отношений и будущей беременности.
«К детям сама не приду, это само произойдет. Боюсь периода, когда буду беременной. Я не смогу просто…» — поделилась Мари в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».
Она акцентировала внимание, что должна быть уверена на сто процентов в отце своего будущего ребенка. 29-летняя звезда против краткосрочных романов и одноразовых связей. Она уверяет, что в её жизни такого никогда не было и не будет. Мари гораздо больше ценит духовную связь, нежели физический контакт.