Мари Краймбрери заговорила о беременности

Певица Мари Краймбрери не любит распространяться о своей личной жизни. Артистка гораздо активнее говорит о своем творчестве и считает, что людей не должна интересовать её постель. В последнее время всё чаще и чаще стали подозревать, что Мари состоит в романтических отношениях с Давидом Манукяном.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Парочку неоднократно замечали на отдыхе. Оба артиста не спешат давать комментарии по поводу этой темы. На премии ЖАРА Music Awards они позировали вдвоем, но во время интервью для POPCAKE.TV

Дава не захотел отвечать на вопрос про отношения с Мари. Блогер перевел тему и попросил больше к этому не возвращаться. Аналогичная позиция и у Краймбрери. Звезда называет Давида хорошим другом и классным парнем. Когда она встретит достойного человека, она обязательно об этом сама расскажет.

А пока что исполнительница хита «AMORE» только лишь рассуждает на тему отношений и будущей беременности.

«К детям сама не приду, это само произойдет. Боюсь периода, когда буду беременной. Я не смогу просто…» — поделилась Мари в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».