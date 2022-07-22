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3 часа назад

Нюша показала тело после родов

Lenta.ru

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала тело через семь месяцев после рождения второго ребенка. Кадрами она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Нюша показала тело после родов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

31-летняя поп-исполнительница опубликовала видео, на котором показала свою фигуру после прохождения курсов биоретавилизации. На размещенных кадрах видны многочисленные растяжки на животе знаменитости, которые появились во время беременности.

«Зрелище не для слабонервных. Помните меня, беременную? Очень большой был животик. Кожа очень классно подтянулась, но есть растяжки. С этим можно и нужно работать», — рассказала Нюша подписчикам.

Известно, что артистка придерживается правильного питания и занимается спортом, чтобы восстановить прежнюю форму.

Нюша родила второго сына Сафрона в декабре 2021 года. Второй ребенок исполнительницы и ее мужа, предпринимателя Игоря Сивова, появился на свет в Дубае. Известно, что у четы есть трехлетняя дочь Симба.

Звёзды,Анна Шурочкина,Игорь Сивов,
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