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1 час назад

На эту и на ту: Бруклин Бекхэм набил тату во всю грудь в честь жены

Super.ru

Свою безграничную любовь к жене Николе Пельтц Бруклин Бекхэм решил выразить еще и нательно. То есть набил на своей груди татуировку в честь супруги. Такое уже делал отец парня — футболист Дэвид Бекхэм. Яблоко от яблони, как говорится.

Бруклин Бекхэм набил тату во всю грудь в честь жены
Фото: Super.ruSuper.ru

В районе сердца у Бекхэма-младшего теперь красуется надпись «Пельтц» — фамилия супруги. Почему не имя, конечно, большой вопрос. Может быть, так молодой муж пытается выразить уважение всей семье Николы? Тем более что отец благоверной — миллиардер Нельсон Пельтц — явно участвует в жизни молодоженов. Уверены, что девушка от такого поступка Бруклина в восторге.

Звёзды,Нельсон Пельтц,Дэвид Бекхэм,
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