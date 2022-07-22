Бруклин Бекхэм набил тату во всю грудь в честь жены

Свою безграничную любовь к жене Николе Пельтц Бруклин Бекхэм решил выразить еще и нательно. То есть набил на своей груди татуировку в честь супруги. Такое уже делал отец парня — футболист Дэвид Бекхэм. Яблоко от яблони, как говорится.

В районе сердца у Бекхэма-младшего теперь красуется надпись «Пельтц» — фамилия супруги. Почему не имя, конечно, большой вопрос. Может быть, так молодой муж пытается выразить уважение всей семье Николы? Тем более что отец благоверной — миллиардер Нельсон Пельтц — явно участвует в жизни молодоженов. Уверены, что девушка от такого поступка Бруклина в восторге.