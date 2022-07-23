Никита Пресняков устал быть тенью звездной родни

Музыкант Никита Пресняков высказался о влиянии звездных родственников на его карьеру. Он отметил, что семья непричастна к его популярности.
По словам Преснякова, ему часто приходится сталкиваться с нападками хейтеров. Как отметил внук Аллы Пугачевой, если бы он был «просто Петей», то все бы восхищались его творчеством. Он отметил, что люди приходят на концерты его группы Multiverse, потому что им нравится эти песни, а не потому, что он родственник известной певицы.
«Люди идут к нам на концерты не потому, что я чей-то родственник, это как минимум глупо. Люди к нам идут, потому что их вкачало музло, которое мы писали сами у себя дома, а не в дорогих студиях»,
— заявил он в соцсетях.
Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова основал группу Multiverse несколько лет назад. Он попросил воспринимать творчество коллектива как отдельную от родственников музыкальную единицу.