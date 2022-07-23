Никита Пресняков устал быть тенью звездной родни

По словам Преснякова, ему часто приходится сталкиваться с нападками хейтеров. Как отметил внук Аллы Пугачевой, если бы он был «просто Петей», то все бы восхищались его творчеством. Он отметил, что люди приходят на концерты его группы Multiverse, потому что им нравится эти песни, а не потому, что он родственник известной певицы.