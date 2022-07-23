«Измена ей к лицу»: Богомолов пошутил на тему «неверности» Собчак

Театральный режиссер Константин Богомолов, которому 23 июля исполнилось 47 лет, вслед за супругой, телеведущей Ксенией Собчак отправился на отдых в Европу. На фоне фейковых новостей об изменах в паре он также пошутил на тему ее «неверности».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Прибыл в тепло и застал дочь еще более взрослой, а жену, изменяющей мне с солнцем и морем. Измена ей к лицу. Я не разрушаю семейные ценности? — написал он.

Недавно в СМИ появились громкие заголовки о том, что Богомолов представил общественности «новую любовь». Однако в материалах было сказано о его единственной дочери Анне от актрисы Дарьи Мороз, передает Пятый канал.

Собчак с иронией прокомментировала подобные материалы, заявив, что после их прочтения почувствовала себя «лохом, которого обманули».