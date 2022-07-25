Сенчукова и Рыбин женили своего 23-летнего сына

Сын известных артистов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина женился на своей возлюбленной Дарье Алябьевой. Пара до свадьбы состояла в отношениях восемь лет, а познакомились они еще в детском саду. Молодожены по дороге в ЗАГС в городе Долгопрудный забыли сначала кольца, а потом вспомнили о паспортах. Но сотрудники пошли влюбленным навстречу и зарегистрировали брак. После официальной церемонии праздник продолжился в яхт-клубе. Видео с торжества опубликовано в материале «Газеты.Ru» .

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Василий Рыбин сделал предложение возлюбленной 18 июня 2022 года. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин неоднократно говорили журналистам, что относятся к девушке как к родной дочери, артисты давно одобрили выбор сына и приняли Дарью в семью.В 2021 году пара отпраздновала новоселье. Они переехали в свой дом, который строили шесть лет. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, конечно же, помогали любимым детям. Василий говорил, что благодарен за все своим родителям.