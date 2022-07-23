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1 час назад

Фанаты уверены, что Канье скоро разорится. Узнали почему

Super.ru

Канье Уэст не устает подкидывать нам острые инфоповоды: на этот раз рэпер похвастался в своем Instagram (запрещен в России), что за последний год потратил более четырех миллионов долларов на одежду Balenciaga. А только что он приобрел у своего любимого бренда женскую рубашку за рекордную сумму — 1 120 166 долларов! Казалось бы, звучит как очередной пранк, но в случае Канье разобраться, где правда, а где троллинг, практически невозможно. Вот и его фанаты всерьез обеспокоены: такая страсть к модным вещам может привести к банкротству, тем более что ударный шопинг — далеко не единственная статья расходов Йе. Только за последний месяц на рэпера подали в суд аж три раза: из-за нарушения авторских прав, долгов перед продюсерской компанией, а также из-за кражи редких предметов одежды. Коллекционер Дэвид Касавант утверждает, что Уэст не вернул 13 ценных архивных вещей после того, как взял их в аренду.

Фанаты уверены, что Канье скоро разорится. Узнали почему
Фото: Super.ruSuper.ru
super.ru

Но, похоже, все, что не убивает Канье, делает его только сильнее. Вот и страсть к Balenciaga недавно вылилась в еще одну громкую коллаборацию. Йе вместе с дизайнером модного дома Демной Гвасалией переосмыслил флагманский магазин американского массмаркет-гиганта GAP на Таймс-сквер. Теперь вместо вешалок одежда разложена по цветам и моделям в 40 больших черных мешках, лежащих прямо на полу.

super.ru

И хотя концепт в духе бессмертного «пройдемте на картонку» вызвал противоречивые реакции, гигантские очереди за вожделенными худи из совместной коллекции не оставили сомнений в успехе предприятия.

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