Фанаты уверены, что Канье скоро разорится. Узнали почему

Канье Уэст не устает подкидывать нам острые инфоповоды: на этот раз рэпер похвастался в своем Instagram (запрещен в России), что за последний год потратил более четырех миллионов долларов на одежду Balenciaga. А только что он приобрел у своего любимого бренда женскую рубашку за рекордную сумму — 1 120 166 долларов! Казалось бы, звучит как очередной пранк, но в случае Канье разобраться, где правда, а где троллинг, практически невозможно. Вот и его фанаты всерьез обеспокоены: такая страсть к модным вещам может привести к банкротству, тем более что ударный шопинг — далеко не единственная статья расходов Йе. Только за последний месяц на рэпера подали в суд аж три раза: из-за нарушения авторских прав, долгов перед продюсерской компанией, а также из-за кражи редких предметов одежды. Коллекционер Дэвид Касавант утверждает, что Уэст не вернул 13 ценных архивных вещей после того, как взял их в аренду.