Сын Сенчуковой и Рыбина сыграл свадьбу

Долгожданное событие произошло в семье Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Их единственный сын Василий женился на Дарье Алябьевой, с которой встречался больше восьми лет.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Предложение руки и сердца Василий сделал Дарье в начале лета. Тогда он признался, что хочет сделать настоящее шоу из свадьбы.

Счастливая Дарья поделилась в соцсетях кадрами этого важного дня. Девушка сняла видео в машине по пути на свадебное торжество. На кадрах видно счастливую и спокойную Дарью в белоснежном платье, а также Василия.