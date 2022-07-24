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4 часа назад

Сын Сенчуковой и Рыбина сыграл свадьбу

runews24.ru

Долгожданное событие произошло в семье Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Их единственный сын Василий женился на Дарье Алябьевой, с которой встречался больше восьми лет.

Сын Сенчуковой и Рыбина сыграл свадьбу
Фото: runews24.rurunews24.ru

Предложение руки и сердца Василий сделал Дарье в начале лета. Тогда он признался, что хочет сделать настоящее шоу из свадьбы.

Счастливая Дарья поделилась в соцсетях кадрами этого важного дня. Девушка сняла видео в машине по пути на свадебное торжество. На кадрах видно счастливую и спокойную Дарью в белоснежном платье, а также Василия.

Теперь поклонники с нетерпеньем ждут подробностей свадебного торжества.

Звёзды,Наталья Сенчукова,Виктор Рыбин,
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