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46 минут назад

Не работавшая ни дня мать Королевой решила «с изюминкой» нажиться на подписчиках

РИА "ФедералПресс"

Заработать на жизнь необычным способом решила мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай. Женщина активно ведет социальные сети, в которых начала оказывать платную услугу – принимать заказы на поздравления с праздниками.

Не работавшая ни дня мать Королевой решила нажиться на подписчиках
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Людмила Порывай сейчас живет в США. Женщина ведет блог о жизни в Майами, рассказывая подписчикам о местном колорите, вещах и возможностях. У Порывай накопилось уже большое количество подписчиков, поэтому женщина решила на них подзаработать. Известно, что пенсия Порывай на данный момент составляет 43 тысячи рублей, но, видимо, ее не хватает.

Раньше женщина признавалась, что после переезда в США еще ни дня не работала, но ей все равно выплачивают страховую пенсию.

«Дорогие мои! Если вы хотите поздравить своих любимых, детей, родственников с праздниками: с днями рождения, с юбилеями, с Новым годом, с Рождеством – не стесняйтесь! Я с изюминкой, со стихами, с песнями это сделаю, учту ваши пожелания», – написала Порывай.

Когда-то и сама Наташа Королева выдвигала своим подписчикам подобные предложения, но это не сыграло ей на руку, потому что люди привыкли к другому формату общения с певицей, пишет «Пятый канал». Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что Наташа Королева ушла со сцены и попрощалась с поклонниками.

Звёзды,Людмила Порывай,Наташа Королева,
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