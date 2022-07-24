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2 часа назад

Стоцкая ответила на слухи о романе с Киркоровым

РИА "ФедералПресс"

Певице Анастасии Стоцкой часто приписывают романтические отношения с Филиппом Киркоровым. Домработница поп-короля рассказала, что Стоцкая была частой гостьей в его доме.

Стоцкая ответила на слухи о романе с Киркоровым
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Домработница Киркорова Люся призналась, что две знаменитые певицы Ани Лорак и Анастасия Стоцкая постоянно приходили в гости к Филиппу Киркорову. Люся сказала, что девушки любили переодеваться в костюмы домработниц и веселить Филиппа Бедросовича.

Стоцкая имеет двоих детей – сына и дочь – от известного ресторатора, однако подписчики певицы часто отмечают, что они сильно похожи на Киркорова. Сама Стоцкая, узнав новость о своем «романе», решила быстро опровергнуть слухи, пишет Teleprogramma.pro «Какая же это глупость, я эту дичь не читаю», – написала артистка. Ранее «ФедералПресс» писал, что Лера Кудрявцева рассказала об избиении в Болгарии. Самой артистке придется провести отпуск на самоизоляции.

Звёзды,Анастасия Стоцкая,Филипп Киркоров,Лера Кудрявцева,
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