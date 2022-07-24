Роман Козловского и Зуевой закончился после рождения ребенка

Режиссер и продюсер Данила Козловский ушел от актрисы Ольги Зуевой, несмотря на рождение общего первенца.

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Звезда фильма «Экипаж» много лет находится в отношениях с Зуевой. Однако их роман резко закончился, когда в жизни Козловского появилась актриса Оксана Акиньшина.

Зуева родила кинорежиссеру дочку в 2020 году. Наследницу назвали Одой Валентиной. Несмотря на пополнение в семействе, это не смогло осчастливить пару. Звезды не спасли свои отношения и расстались.