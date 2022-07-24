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1 час назад

Роман Козловского и Зуевой закончился после рождения ребенка

Слово и Дело

Режиссер и продюсер Данила Козловский ушел от актрисы Ольги Зуевой, несмотря на рождение общего первенца.

Роман Козловского и Зуевой закончился после рождения ребенка
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезда фильма «Экипаж» много лет находится в отношениях с Зуевой. Однако их роман резко закончился, когда в жизни Козловского появилась актриса Оксана Акиньшина.

Зуева родила кинорежиссеру дочку в 2020 году. Наследницу назвали Одой Валентиной. Несмотря на пополнение в семействе, это не смогло осчастливить пару. Звезды не спасли свои отношения и расстались.

Слухи о романе Козловского с Акиньшиной появились после съемок в фильме «Чернобыль». Сам продюсер не стал раскрывать причины развода с Зуевой, но признался, что поступил с ней несправедливо.

Звёзды,Ольга Зуева,Оксана Акиньшина,Данила Козловский,
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