Филипп Киркоров высказался об эмиграции из России

Об эмиграции из России на своем концерте в Сочи в рамках гастрольного тура высказался певец, актер, композитор, музыкальный продюсер, народный артист РФ Филипп Киркоров. Его слова приводит Teleprogramma.pro.
Исполнитель заявил, что многие его знакомые уезжают из страны, однако он сам покидать Россию не планирует.
«В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе»,
— сообщил Киркоров своим зрителям со сцены.
Ранее актриса Кристина Асмус также высказалась о своем отъезде из России.