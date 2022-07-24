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4 часа назад

Филипп Киркоров высказался об эмиграции из России

Мослента

Об эмиграции из России на своем концерте в Сочи в рамках гастрольного тура высказался певец, актер, композитор, музыкальный продюсер, народный артист РФ Филипп Киркоров. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Филипп Киркоров высказался об эмиграции из России
Фото: МослентаМослента

Исполнитель заявил, что многие его знакомые уезжают из страны, однако он сам покидать Россию не планирует.

«В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе»,

— сообщил Киркоров своим зрителям со сцены.

Ранее актриса Кристина Асмус также высказалась о своем отъезде из России.

Звёзды,Кристина Асмус,Филипп Киркоров,
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