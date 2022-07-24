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1 час назад

Самая сексуальная бабушка в мире пожаловалась на преследования папарацци

Газета.Ru

Жительница Австралии, признанная "самой горячей бабушкой в мире", была вынуждена сменить место жительства из-за внимания папарацци. Об этом она рассказала в интервью изданию Daily Star.

Самая сексуальная бабушка в мире пожаловалась на папарацци
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Джина Стюарт, которой сейчас 51 год, призналась, что уличные фотографы преследовали ее по всему городу Голд-Коуст, где она живет.

"Я никому не давала свой адрес, и мне пришлось переехать из одного дома, потому что папарацци караулили меня возле него. Доходило до того, что я не выходила из дома, не убедившись, что их нет", - пожаловалась Джина Стюарт.

У женщины множество подписчиков в Instagram, где она выкладывает откровенные фотографии в бикини. Однако она призналась, что "на самом деле скромная". Тем не менее Джина Стюарт отметила, что большинство поклонников с ней вежливы.

"Меня узнают на улицах, и большинство людей очень милы, делают мне комплименты и хотят со мной поболтать", - сказала она.

Недавно Джина Стюарт стала бабушкой в третий раз - ее 29-летняя дочь Кейси родила несколько недель назад. Ранее сообщалось, что Белла Хадид снялась топлес и без макияжа.

Звёзды,Белла Хадид,
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