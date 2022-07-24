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1 час назад

Подписчики предложили Бузовой уволить стилиста

Газета.Ru

Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за хищный костюм с разрезами, который певица выбрала для выступления на московском фестивале. 23 июля Ольга Бузова приняла участие в фестивале VK Fest.

Подписчики предложили Бузовой уволить стилиста
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне с анималистичным принтом. "Вышла на сцену эффектно. Это мой год. И все только начинается", - подписала серию снимков звезда, добавив эмодзи с тигром. Концертный образ Бузовой вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

Певицу обвинили в безвкусице и посоветовали сменить стилиста. "Как можно такое надевать", "Костюм просто безобразен. Какое безвкусие", "Отвратительный костюм стриптизерши", "В зоопарк не забрали?", "Как с рынка", "Как уволить вашего стилиста", "Русская Бритни. Может, она тоже в заложниках и подает знаки?" - написали подписчики певицы в комментариях.

Специально для выступления на VK Fest Ольга Бузова прилетела из Южной Африки, где певица принимает участие в съемках проекта ТНТ "Звезды в Африке". Ранее сообщалось, что Ренату Литвинову раскритиковали за излишнюю богемность.

Звёзды,Ольга Бузова,Рената Литвинова,
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