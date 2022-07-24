Подписчики предложили Бузовой уволить стилиста

Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за хищный костюм с разрезами, который певица выбрала для выступления на московском фестивале. 23 июля Ольга Бузова приняла участие в фестивале VK Fest.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне с анималистичным принтом. "Вышла на сцену эффектно. Это мой год. И все только начинается", - подписала серию снимков звезда, добавив эмодзи с тигром. Концертный образ Бузовой вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

Певицу обвинили в безвкусице и посоветовали сменить стилиста. "Как можно такое надевать", "Костюм просто безобразен. Какое безвкусие", "Отвратительный костюм стриптизерши", "В зоопарк не забрали?", "Как с рынка", "Как уволить вашего стилиста", "Русская Бритни. Может, она тоже в заложниках и подает знаки?" - написали подписчики певицы в комментариях.