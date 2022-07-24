Митя Фомин признал влияние Жанны Агузаровой на свой стиль

Влияние известной артистки Жанны Агузаровой и ряда других исполнителей на свой стиль признал в беседе с «Мослентой» певец, экс-участник группы Hi-Fi Митя Фомин.

Фото: Мослента Мослента

«Страсть к ярким образам у меня с юности. Я наблюдал и вдохновлялся любимыми артистами: Desireless, Grace Jones, David Bowie, Pet Shop Boys, группой Eurythmics. В молодости я очень любил группу "Браво", когда ее солисткой была Жанна Агузарова. Я видел, как ярко и нестандартно одеваются мои кумиры, и пытался повторить их аутфиты», — заявил Фомин.

По словам артиста, сказался на его предпочтениях и пример собственного отца. «Он, советский преподаватель, со стилем, разумеется, не сильно экспериментировал, но всегда выглядел элегантно и ухоженно», — объяснил певец. Образ интеллигентного и уверенного в себе человека мотивировал взрослеющего Фомина следить за собой.

«Определенную роль сыграла и мама, которая с детства приносила, покупала, где-то находила, а порой и шила сама просто удивительные вещи. Помню момент, когда она не спала всю ночь, зато утром на новогодний праздник я пошел не в костюме зайца, как многие, а в образе принца», — вспомнил собеседник «Мосленты».

Он добавил, что в королевский наряд его мать перешила свою парчовую юбку.

Работа в группе Hi-Fi дала Фомину массу возможностей для экспериментов. «Иногда я смотрю архивы и поражаюсь, ведь все эти комбинации мы составляли сами!» — признался певец.

Последние семь-восемь лет Фомин прибегает к помощи стилистов. Вместе с ними он продумывает все свои образы. «Что касается экспериментов: я готов практически на все, был бы адекватный повод», — заключил артист.