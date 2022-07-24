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1 час назад

Наталья Фриске – о новорожденной дочери: «Да, у нее ожирение»

Popcake.tv

Несколько месяцев назад Наталья Фриске стала мамой. Для девушки ребенок был очень желанным, ведь у нее несколько раз случался выкидыш. В этот раз она прибегла к процедуре ЭКО.

«Да, у нее ожирение»: Наталья Фриске о дочери
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Своим счастьем она периодически делится в социальных Сетях. Однако находятся и те люди, которые не радуются за Фриске, а хейтят ее новорожденную дочь за проблемы со здоровьем. На днях Наталья поделилась у себя в микроблоге сообщением от подписчицы.

Она интересовалась, почему малышка так быстро набирает килограммы. Свое беспокойство она высказала Фриске, уточнив, есть ли ожирение у ее дочери.

«Да, у нас ожирение. Пусть вам будет легче от этого», — ответила Наталья на нескромный вопрос.

Подписчики положительно отнеслись к иронии девушки. В комментариях они начали желать здоровья малышке. К слову, некоторые порекомендовали на время перестать выкладывать девочку в социальные Сети, чтобы никто не сглазил грудничка.

Наталья попросила не писать ей подобные сообщения, так как не верит в такие приметы. «Почему вы думаете, что ее сглазят? Не существует всего этого», — твердо сказала она.

Звёзды,Наталья Фриске,
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