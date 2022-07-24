«Да, у нее ожирение»: Наталья Фриске о дочери

Несколько месяцев назад Наталья Фриске стала мамой. Для девушки ребенок был очень желанным, ведь у нее несколько раз случался выкидыш. В этот раз она прибегла к процедуре ЭКО.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Своим счастьем она периодически делится в социальных Сетях. Однако находятся и те люди, которые не радуются за Фриске, а хейтят ее новорожденную дочь за проблемы со здоровьем. На днях Наталья поделилась у себя в микроблоге сообщением от подписчицы.

Она интересовалась, почему малышка так быстро набирает килограммы. Свое беспокойство она высказала Фриске, уточнив, есть ли ожирение у ее дочери.

«Да, у нас ожирение. Пусть вам будет легче от этого», — ответила Наталья на нескромный вопрос.

Подписчики положительно отнеслись к иронии девушки. В комментариях они начали желать здоровья малышке. К слову, некоторые порекомендовали на время перестать выкладывать девочку в социальные Сети, чтобы никто не сглазил грудничка.