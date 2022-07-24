Меньшова предупредила москвичей об опасности

Меньшова сообщила подписчикам из Москвы об «оранжевом» уровне погодной опасности. Актриса предупредила, что горожане столкнутся с сильной жарой и дала им несколько советов, как уберечь свое здоровье.

«С 12.00 до 18.00 действует предупреждение о сильной жаре до 30-32 градусов», — написала артистка в своем Telegram-канале.Телеведущая призвала всех ходить на ближайшие озера, реки и пруды. Также Меньшова напомнила о необходимости пить много воды.