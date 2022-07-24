Бузова в «ангельском» наряде поздравила себя с праздником

С праздником поздравила себя и всех своих тезок певица и телеведущая Ольга Бузова. Пост в своем Telegram-канале она подкрепила фотографией, на которой запечатлена в откровенном наряде.
«24 июля — день ангела Ольги. На древнескандинавском это имя звучит как "Хельга", что означает "святая", "светлая", "ясная" и "великая". С праздником всех Олечек!»
— написала звезда.
В кадре Бузова с полотенцем на голове сидит у панорамного окна и разговаривает по телефону. В комментариях поклонники поздравили исполнительницу и именинами и оценили ее образ.
«Олечка, ты такая распрекрасная на этом фото»,
«Красивая, нежная, женственная, сексуальная такая, Оля!»
— написали они.
При этом нашлись и те, кому фото звезды не понравилось.
«Что с лицом? И что с ногой? Не самый удачный кадр. Нога как будто 45-го размера»,
— заметил один из юзеров.
Ранее Бузова столкнулась с критикой из-за фотографий в купальнике. На кадрах она стоит спиной к фотографу в слитном купальнике с открытой спиной. На ее бедрах повязано парео леопардовой расцветки.