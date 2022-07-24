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2 часа назад

Бузова в «ангельском» наряде поздравила себя с праздником

Мослента

С праздником поздравила себя и всех своих тезок певица и телеведущая Ольга Бузова. Пост в своем Telegram-канале она подкрепила фотографией, на которой запечатлена в откровенном наряде.

Бузова в «ангельском» наряде поздравила себя с праздником
Фото: МослентаМослента

«24 июля — день ангела Ольги. На древнескандинавском это имя звучит как "Хельга", что означает "святая", "светлая", "ясная" и "великая". С праздником всех Олечек!»

— написала звезда.

В кадре Бузова с полотенцем на голове сидит у панорамного окна и разговаривает по телефону. В комментариях поклонники поздравили исполнительницу и именинами и оценили ее образ.

«Олечка, ты такая распрекрасная на этом фото»,

«Красивая, нежная, женственная, сексуальная такая, Оля!»

— написали они.

При этом нашлись и те, кому фото звезды не понравилось.

«Что с лицом? И что с ногой? Не самый удачный кадр. Нога как будто 45-го размера»,

— заметил один из юзеров.

Ранее Бузова столкнулась с критикой из-за фотографий в купальнике. На кадрах она стоит спиной к фотографу в слитном купальнике с открытой спиной. На ее бедрах повязано парео леопардовой расцветки.

Звёзды,Ольга Бузова,
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