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1 час назад

Кейт Мосс сбежала со съемок в ответ на просьбу раздеться

Катя Кобышева

Британская супермодель Кейт Мосс, пик популярности которой пришелся на 1990-годы, рассказала о неприятном эпизоде в начале своей карьеры. Об этом пишет BBC.

Кейт Мосс сбежала со съемок в ответ на просьбу раздеться
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Когда модели было 15 лет, на одной из съемок ее попросили снять бюстгальтер. Это были съемки для каталога нижнего белья, фотографом был мужчина.

«Он сказал: "Сними свой топ", и я послушалась. Я тогда очень стеснялась своего тела. Затем он попросил снять бюстгальтер. Я почувствовала, что что-то не так, собрала вещи и убежала», — поделилась модель.

Кейт Мосс рассказала, что тогда испугалась и почувствовала себя очень уязвимой. Сейчас модели 48 лет, она великолепно выглядит и продолжает работать.

Ранее выяснилось, сколько заработают на гастролях Киркоров и Лепс.

Звёзды,Кейт Мосс,
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