Кейт Мосс сбежала со съемок в ответ на просьбу раздеться

Британская супермодель Кейт Мосс, пик популярности которой пришелся на 1990-годы, рассказала о неприятном эпизоде в начале своей карьеры. Об этом пишет BBC.

Когда модели было 15 лет, на одной из съемок ее попросили снять бюстгальтер. Это были съемки для каталога нижнего белья, фотографом был мужчина.

«Он сказал: "Сними свой топ", и я послушалась. Я тогда очень стеснялась своего тела. Затем он попросил снять бюстгальтер. Я почувствовала, что что-то не так, собрала вещи и убежала», — поделилась модель.

Кейт Мосс рассказала, что тогда испугалась и почувствовала себя очень уязвимой. Сейчас модели 48 лет, она великолепно выглядит и продолжает работать.