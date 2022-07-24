Люся Чеботина со скандалом покинула сцену VK Fest

Официальное открытие фестиваля VK Fest не обощлось без скандала. Организаторы мероприятия сумели собрать огромное количество звезд, одна из них — певица Люся Чеботина — оказалась в центре скандала. Об этом пишет издание Popcake.

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Незадолго до начала концерта организаторы предложили артистке выйти на сцену под свою песню с блогерами. Но певица не захотела этого делать и настаивала на том, чтобы выступать вместе с другими музыкантами. Организаторы не согласились с желанием певицы, что она посчитала настоящим унижением.

«Треком твоим мы все же VK Fest откроем под оркестр. Просто без тебя», – вот что сказал один из сотрудников Люсе Чеботиной, по ее словам.

Это событие очень расстроило певицу, в соцсетях она даже заявила, что не хочет выступать.