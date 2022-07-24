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58 минут назад

Люся Чеботина со скандалом покинула сцену VK Fest

Катя Кобышева

Официальное открытие фестиваля VK Fest не обощлось без скандала. Организаторы мероприятия сумели собрать огромное количество звезд, одна из них — певица Люся Чеботина — оказалась в центре скандала. Об этом пишет издание Popcake.

Люся Чеботина со скандалом покинула сцену VK Fest
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Незадолго до начала концерта организаторы предложили артистке выйти на сцену под свою песню с блогерами. Но певица не захотела этого делать и настаивала на том, чтобы выступать вместе с другими музыкантами. Организаторы не согласились с желанием певицы, что она посчитала настоящим унижением.

«Треком твоим мы все же VK Fest откроем под оркестр. Просто без тебя», – вот что сказал один из сотрудников Люсе Чеботиной, по ее словам.

Это событие очень расстроило певицу, в соцсетях она даже заявила, что не хочет выступать.

Ранее Кейт Мосс рассказала, что сбежала со съемок в ответ на просьбу раздеться в начале своей карьеры.

Звёзды,Кейт Мосс,
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