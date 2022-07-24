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3 часа назад

Отец Жанны Фриске раскрыл, куда Шепелев потратил деньги со счёта сына

Секрет Фирмыиещё 1

Отец популярной российской певицы Жанны Фриске Владимир заметил, что со счета его внука Платона пропали деньги. Об этом мужчина рассказал журналистам. По словам Фриске, ранее на счёте Платона находилось €200 000, а теперь осталось всего €6000. Куда делись остальные средства, отец певицы не знает, но подозревает, что их потратил отец ребёнка Дмитрий Шепелев. По данным Владимира Фриске, телеведущий недавно купил машину.

Отец Фриске раскрыл, куда Шепелев потратил деньги со счёта сына
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как объяснил Владимир Фриске, счёт с деньгами оставила сыну Жанна, которая умерла в 2015 году от глиобластомы. Эти средства, как и квартиру певицы, родители Фриске планировали передать внуку после совершеннолетия. Но едва Владимиру и Ольге удалось вернуть квартиру, как выяснилось, что со счётом мальчика тоже не всё в порядке.

«Я знал, что так будет. На счету Платона было €200 000, а сейчас €6000. У меня есть выписка. Эти деньги должны достаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги. <...> Сейчас хотим разобраться с деньгами, которые исчезли со счёта»,

— заявил отец Фриске.

Он подчеркнул, что квартира, которую родителями певицы удалось забрать, тоже отойдёт Платону после 18 лет. До этого момента её не сдают, лишь приходят раз в неделю убраться. Ха эту квартиру родителям пришлось судиться. Телеведущий и бывший муж певицы Дмитрий Шепелев планировал продать в ней свою долю, хотя знал, что по факту жильё в будущем отойдёт его сыну.

Суды продолжались с конца 2021 года, пока в июне стороны не договорились мирно. Родители Фриске согласились простить Шепелеву долг в 7 млн рублей, если тот передаст им свою долю в квартире.

Ранее «Секрет» писал , что сын Шепелева и Фриске начал копить деньги на дом в Калифорнии. Пока он живёт вместе со своим отцом и его новой семьёй — женой Екатериной Тулуповой и вторым сыном Тихоном.

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