57-летняя Апина похвасталась результатом тренировок

Певица Алена Апина всегда выглядела эффектно, она и сейчас следит за внешностью и старается поддерживать себя в форме. На днях она поделилась кадрами последней фотосессии, а еще призналась, что результатом обязана своему тренеру.

Алена Апина совершенно не стесняется выставлять себя в социальных сетях в абсолютно разном виде: от образа роковой красотки до милой домашней женщины без капли макияжа и сложной прически. Звезде с легкостью удаются перевоплощения и публика всегда гадает, в каком амплуа Алена появится в следующий раз.

Певице вновь удалость удивить фанатов: новая фотосессия посвящена спорту. Алена предстала в купальнике для гимнастики, поверх которого надета куртка с ее фамилией, как в командных видах спорта. Звезду сфотографировали сзади, давая возможность рассмотреть ее отличные формы. При этом сама певица призналась, что сразу после съемок встречается с персональным тренером Николаем, который приготовил для нее 100 приседаний, 10 бросков на гору и другие, не менее эффективные упражнения.

Напомним, что ранее Апина в интервью много раз признавалась, что прибегает к помощи пластических хирургов. Певица отмечала, что ей много лет не нравилась ее «нестандартная фигура», но она решилась на ее корректировку не так давно.