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3 часа назад

Асмус получила травму во время спектакля

Газета.Ruиещё 3

Актриса Кристина Асмус сообщила в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что получила травму во время выступления в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда».

Асмус получила травму во время спектакля
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

«В этот раз надрыв боковой связки колена (и это уже оперированное). Болело так, как будто там насквозь кость торчала», — поделилась артистка.

Также она добавила, что сейчас находится под присмотром врачей и «молодого любовника».

По словам Асмус, она получила травму еще две недели назад. Актриса сообщила, что сейчас уже чувствует себя хорошо и может передвигаться.

Звёзды,Кристина Асмус,
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